I Mondiali di pallavolo per club su Sky

Sky ha reso noto di aver acquisito i diritti di trasmissione dei Mondiali di pallavolo per Club maschili e femminili, il FIVB Volleyball Club World Championships 2019. Entrambe le manifestazioni andranno in scena dal 3 all’8 dicembre, il torneo maschile a Betim, in Brasile, quello femminile a Shaoxing, in Cina. Sky sarà l’Official Broadcaster per entrambe le manifestazioni e trasmetterà tutte le partite delle squadre italiane, le semifinali e le finali.



Quattro le formazioni che si contenderanno il titolo nel mondiale maschile, che vedrà ai nastri di partenza anche un’italiana, la Lube Civitanova, campione d’Europa. Otto, invece, le partecipanti a quello femminile, con due italiane al via, Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara.

Formula cambiata per il mondiale maschile, con sole quattro squadre (e non più otto) in competizione; oltre alla Lube, anche il Sada Cruzeiro (Brasile), l’Al Rayyan (Qatar) e lo Zenit Kazan (Russia). Civitanova esordirà il 3 dicembre alle 22 italiane, affrontando l’Al Rayyan.



Per quello femminile, otto formazioni suddivise in due gironi; Conegliano nella Pool A, con le turche dell’Eczacibasi Istanbul, le cinesi del Guangdong Evergrande e le brasiliane del Minas Tenis Clube; Novara nella Pool B, con le cinesi del Tianjin Bohai Bank, le turche del VakifBank Istanbul e le brasiliane del Dentil Praia Clube.



Primo match per Conegliano contro l’Eczacibasi, alle 3 italiane del 3 dicembre, mentre alle 13, Novara affronterà il Tianjin Bohai Bank.



SPORTAL.IT | 28-11-2019 21:45