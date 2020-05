I napoletani attaccano il d.s. del Sassuolo: “Dietro c’è la Juve”

È Jeremie Boga il trequartista individuato dal Napoli come l’erede di José Callejon, destinato a lasciare gli azzurri alla scadenza del contratto di questa stagione. Dopo aver vagliato l’opzione Everton, attaccante brasiliano del Gremio, il d.s. Cristiano Giuntoli è pronto a dare l’assalto all’ivoriano ex Chelsea di proprietà del Sassuolo.

Boga incedibile per il d.s. del Sassuolo

Il club neroverde, però, è deciso a resistere o, quantomeno, a far pagare caro uno dei pezzi pregiati della sua rosa. Lo ha detto chiaramente il d.s. del Sassuolo Giovanni Carnevali, che alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato Boga addirittura incedibile.

“È richiesto da varie società ma intendiamo trattenerlo – ha detto Carnevali ., non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Credo che Boga vestirà la maglia del Sassuolo anche il prossimo anno”.

Parole che, per molti, sono un chiaro messaggio al Napoli: per prendere Boga serve una cifra ben superiore ai 20-25 milioni di euro che il club di De Laurentiis ha intenzione di mettere sul piatto per l’ivoriano.

La rabbia dei napoletani: “Ricordate Politano?”

Per i tifosi del Napoli, invece, Carnevali punta a bloccare il Napoli per favorire la Juventus e l’Inter, ripetendo quanto già avvenuto nel 2018 scorsa stagione con Matteo Politano: a gennaio il Napoli, in piena corsa scudetto, fece un’offerta importante per l’attaccante che venne rifiutata da Carnevali. E a giugno, poi, il giocatore passò all’Inter.

“Non lo daranno mai al Napoli – scrive Prezioso su una delle pagine Facebook dedicate al tifo partenopeo -, ricordate la vicenda Politano? Il Sassuolo è una succursale della Juve o dell’Inter… Il Napoli ha già una grande squadra, deve aggiustare solo alcune cosette”.

“Ma lasciamo stare, questa seconda squadra della Juve – aggiunge Salvatore -. Sono solo perdite di tempo queste trattative”. “Boga incedibile… fino a quando non te lo chiede la Juve”, chiosa Raffaele.

SPORTEVAI | 28-05-2020 10:51