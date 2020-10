I napoletani scelgono l'eroe della vittoria: ”È tornato!”

Una partita intelligente, tatticamente perfetta quella del Napoli a San Sebastian. La squadra di Rino Gattuso ha rischiato pochissimo contro una Real Sociedad in gran forma, che sta brillando nella Liga ma che è riuscita a fare solo il solletico agli azzurri. Ottima la prestazione difensiva, mentre in avanti è bastato uno squillo di Politano – con deviazione di un difensore basco – per centrare un successo che riporta in carreggiata i partenopei in Europa League.

Kalidou l’eroe della serata per i tifosi

La grande prova della difesa azzurra viene sottolineata anche dai tifosi, che nel post partita, sul web, esaltano la prestazione di Kalidou Koulibaly, assolutamente insuperabile per la Real Sociedad stasera.

“Si può dire che Koulibaly mi ha fatto eccitare? Per non parlare di Lozano… – commenta Carlitos su Twitter – Ah, dite al tecnico della Real Sociedad, che nei suoi 11 non c’è nemmeno chi può pulire le scarpe del D10S: mai nominare il nome di Diego Armando Maradona invano”.

Anche Vincenz fa i complimenti alla squadra: “1) Inutile chiedere Meret o Ospina ad ogni gara, abbiamo due grandi portieri, stop. 2) è tornato K2 3) Se sai soffrire sei squadra”. “Koulibaly è illegale”, il commento di OutstandingMan, mentre Antonio sottolinea il “Bellissimo 1-0 d altri tempi. Forza napoli”.

La preoccupazione per Insigne

Antonio, invece, punta il dito sull’unica vera cattiva notizia di stasera, l’infortunio del capitano Lorenzo Insigne: “Ooooo grande anche in Europa finalmente!!!Bravo Napoli bravo Gattuso!! Purtroppo mi sa che dobbiamo abituarci senza Insigne”.

Anche Dany si unisce nei complimenti a Gattuso: ”Girone difficilissimo. Se non si gioca ad alta intensità poi si fanno figuracce come con l’AZ. Oggi l’ha vinta Gattuso”.

SPORTEVAI | 29-10-2020 23:20