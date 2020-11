Napoli ok, i tifosi sorridono: "Tutto merito suo"

Primo tempo deludente, nonostante l’1-0, poi il Napoli cambia marcia e fa sua la partita con il Rijeka e la vetta del girone di Europa League ritrovando anche sprazzi di bel gioco. Dopo il successo, per molti tifosi azzurri la spiegazione della positiva trasformazione del Napoli di Rino Gattuso sta nelle motivazioni o addirittura nell’influenza di Maradona.

Il ringraziamento a Maradona

Tanti i tifosi che citano Diego nel commentare il successo nel giovedì di coppa. “Porta inviolata. Mertens risorto. Ghoulam versione 2016/17. Sarà l’effetto Stadio Maradona”, scrive Marco su Twitter.

Filiberto, invece è uno dei tanti a dedicare il successo alla leggenda argentina: “Tutta per te Diego, Napoli ti amerà in eterno!”. A NapoliAnd non è sfuggita la dedica di Lozano a Maradona dopo il gol del 2-0: “Per Diego. Grande Chuky”.

Tifosi critici con la squadra e Gattuso

Alcuni tifosi però bocciano la prova della squadra azzurra, non sono piaciuti soprattutto i ritmi del primo tempo. “La prossima leggermente più svegli, per favore”, commenta JD.

“Lasciamo perdere almeno per una sera che se giochiamo per 75 minuti così anche contro la Roma, ci distruggono senza pietà ma almeno per stasera la vittoria è tutta per Diego”, aggiunge Luigi, molto più critico su Facebook. “Brutta partita ma almeno i tre punti sono stati portati a casa contro una squadra poco più che modesta in Europa League, vittoria da dedicare al grande Diego”.

Addirittura tragico Giulio: “Centrocampo inesistente grande sofferenza contro una squadra scolastica che ci fa vedere i sorci verdi, povero Gattuso in totale confusione”.

SPORTEVAI | 26-11-2020 23:07