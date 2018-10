I 'Non Evoluti' mandano Montolivo a Monza

Le parole del nuovo proprietario del Monza, Silvio Berlusconi, che ha tracciato le linee per il futuro della società brianzola, spiegando per esempio le regole da seguire dai giocatori biancorossi, non sono passate inascoltate.

I ‘Milanisti Non Evoluti’, frangia di tifosi che fa sentire la sua voce con garbo e ironia, hanno approfittato subito per proporre la cessione di Riccardo Montolivo, centrocampista ai margini del progetto di Gennaro Gattuso e dal look sobrio.

Il contratto del centrocampista bergamasco con il Milan andrà in scadenza nel giugno del 2019 ed è quindi probabile che cambi aria a gennaio. Ma che scenda in serie C è impensabile: ha proposte dall’estero e anche qualche italiano di serie A proverà a ingaggiarlo.

SPORTAL.IT | 05-10-2018 22:40