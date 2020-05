I nuovi piani di Vincenzo Nibali

Vincenzo Nibali ha riprogrammato la sua stagione in vista della ripartenza: la Gazzetta dello Sport ha svelato i nuovi piani dello Squalo, che come priorità avrà sempre il Giro d'Italia, in programma ad ottobre.

Il ciclista siciliano si preparerà all'appuntamento rosa con un calendario rigorosamente italiano, ad eccezione del Mondiale in Svizzera del 27 settembre. Per il resto, stagione tricolore: Nibali sarà al Lombardia l'8 agosto, alla Milano-Sanremo il 22 e alla Tirreno Adriatico dal 7 al 14 settembre.

Al Tour il suo team, la Trek-Segafredo, punterà sull'australiano Richi Porte e sull'olandese Baucke Mollema per la classifica generale.

SPORTAL.IT | 18-05-2020 10:23