I pastori protestano: il gesto di Barella e compagni

Si allarga la protesta dei pastori sardi per il prezzo del latte. Sabato un gruppo di allevatori si è recato davanti ai cancelli del centro sportivo di Assemini, sede degli allenamenti del Cagliari, sistemando le auto davanti all'ingresso, e ha chiesto di parlare con i giocatori e la società: lo riporta calciocasteddu.it.

Qualche allevatore ha minacciato di impedire la partenza della squadra, che domenica sera è impegnata contro il Milan a San Siro: da qui l'intervento della polizia.

La squadra è poi partita regolarmente ed è arrivata in aeroporto in lieve ritardo. In segno di solidarietà, alcuni giocatori, tra i quali il capitano del Cagliari Nicolò Barella, hanno rovesciato a terra del latte, un gesto simbolico per esprimere vicinanza alla causa dei pastori.

SPORTAL.IT | 09-02-2019 15:45