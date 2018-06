I più gravi errori di Vettel: così il mondiale non si vince

Sebastian Vettel ha sbagliato ancora e l'errore questa volta è stato tutto suo, come lui stesso ha ammesso nel post gara. Lewis Hamilton avrebbe trionfato comunque nel Gran Premio di Francia, vista la superiorità schiacciante delle Mercedes rispetto alle rivali, ma la falsa partenza del pilota tedesco pesa moltissimo in ottica campionato. Il ferrarista si trova ora a meno 14 punti dal suo contendente al titolo e le prossime due gare saranno sulla carta nuovamente a favore delle Frecce d'Argento. Sarà fondamentale quindi limitare i danni e soprattutto non commettere altre disattenzioni, proprio come il tamponamento ai danni di Valtteri Bottas alla prima staccata della gara di domenica scorsa. A molti questo errore ha ricordato la disastrosa partenza del quattro volte campione del mondo nel Gp di Singapore della scorsa stagione, quando la Ferrari buttò via letteralmente la possibilità di vincere il campionato. Il pilota di Heppenheim è stato bersaglio di numerose critiche sia dalla stampa, sia dai suoi colleghi, con Verstappen e Hamilton che hanno commentato nel retro podio in maniera non troppo carina l'incidente.

C'è da dire che Vettel non è nuovo a questi errori, soprattutto nei momenti in cui si trova particolarmente sotto pressione. Già a Baku in questa stagione perse tre posizioni a causa di un attacco molto avventato nei confronti di Bottas, che regalò la vittoria proprio a Lewis Hamilton. Senza dimenticare il Gp di Azerbaijan dello scorso anno, nel quale prese una penalità per aver rifilato un'inutile sportellata al pilota britannico, dopo aver ceduto alle sue provocazioni in regime di Safety Car.

La grande differenza tra i due contendenti al mondiale sembra essere proprio la capacità di mantenere la calma e di saper gestire la pressione anche nei momenti di difficoltà: Lewis in queste prime gare è stato perfetto sotto questo punto di vista, riuscendo sempre e comunque a ottenere ottimi piazzamenti, nonostante la propria monoposto non fosse sempre competitiva. Una cosa è certa: per puntare al titolo, ora il campione tedesco non ha più margini d'errore.

SPORTAL.IT | 26-06-2018 11:10