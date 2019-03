I playoff attuali verso la conferma

In merito al planning della stagione 2019-20 che la LBA sta elaborando, alla luce anche dell’aumento del numero di squadre della Serie A e della maggiore competizione europea per club, Euroleague, e delle date delle competizioni per nazionali (World Cup in programma in Cina dal 31 agosto al 15 settembre 2019 e Tornei di Qualificazione Olimpica FIBA in programma dal 23 al 28 giugno 2020), la Lega evidenzia come le soluzioni che saranno adottate dalla Assemblea avranno comunque come obiettivo primario mantenere l’attuale format dei playoff che prevede quarti e semifinali al meglio delle 5 gare e la finale al meglio delle 7 gare.

Il presidente Bianchi ha poi informato i club di avere ricevuto la candidatura della città di Bari per ospitare la prossima Supercoppa 2019.

SPORTAL.IT | 21-03-2019 16:40