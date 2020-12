La Real Sociedad espugna Bilbao e si rilancia

La sedicesima giornata della Liga si è chiusa con la disputa delle ultime due partite in calendario. La Real Sociedad torna alla vittoria dopo un periodo nero: a Bilbao decide Portu, Barcellona nuovamente distanziato, seppur con due gare in meno. Chiude l’anno solare della Primera Division spagnola il pari tra Osasuna e Alaves: per i padroni di casa situazione difficile di classifica e vittoria sfumata in 10 contro 11 per quasi tutta la gara.

LIGA, 16ª GIORNATA

SIVIGLIA-VILLARREAL 2-0 [8′ rig. Ocampos, 53′ En-Nesyri]

BARCELLONA-EIBAR 1-1 [57′ Kike (E), 67′ Dembélé (B)]

CADICE-VALLADOLID 0-0

LEVANTE-BETIS 4-3 [ 2′ Duarte (L), 12′ Mandi (B), 22′ 24′, Morales (L), 55′ Roger (L), 78′, 86′ Canales (B) ]

GRANADA-VALENCIA 2-1 [36′ Gameiro (V), 48′ Kenedy (G), 88′ Molina (G)]

ATLETICO MADRID-GETAFE 1-0 [20′ Suarez]

CELTA-HUESCA 2-1 [33′ Nolito, 61′ Iago Aspas (C), 84′ Seoane (H)]

ELCHE-REAL MADRID 1-1 [20′ Modric (R), 52′ Fidel (E)]

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD 0-1 [5′ Portu]

OSASUNA-ALAVES 1-1 [67′ Torres (O), 75′ rig. Perez (A)]

CLASSIFICA LIGA

ATLETICO MADRID 35 punti REAL MADRID 33 REAL SOCIEDAD 29 SIVIGLIA 26 VILLARREAL 26 BARCELLONA 25 GRANADA 24 CELTA VIGO 23 BETIS 19 CADICE 19 ATHLETIC BILBAO 18 LEVANTE 18 ALAVES 18 GETAFE 17 EIBAR 16 ELCHE 16 VALENCIA 15 VALLADOLID 15 OSASUNA 13 HUESCA 12

OMNISPORT | 31-12-2020 18:40