I social hanno smascherato Miralem Pjanic.

Il centrocampista della Juventus ha scattato una foto con un tifoso dall’aeroporto di El Prat a Barcelona ed il selfie è finito immediatamente su Instagram alimentando le tante voci di mercato che danno il bosniaco non proprio lontano dal club blaugrana.

Secondo quanto ricostruito da Sport, il centrocampista è stato intercettato nello scalo della Catalogna perché in partenza con la famiglia verso Ibiza ma prima avrebbe trascorso alcuni giorni in città. Non sarebbe quindi mancato il tempo a Pjanic per incontrare la dirigenza del Barcellona che ha più volte manifestato il suo interesse per il regista ex Roma.

"L'interesse del Barcellona? Ci lusinga molto. Pjanic, attualmente, è in vacanza. Il Barcellona deve parlare con la Juventus” ha detto nei giorni scorsi Michael Becker, procuratore del bosniaco, non chiudendo quindi le porte al club allenato da Valverde.

La Juventus dal canto suo mantiene una linea molto chiara sul mercato per quanto riguarda il fronte delle cessioni: per i bianconeri nessuno è incedibile ma dovrà essere il calciatore a chiedere di partire.

Se Pjanic dovesse manifestare il desiderio di cambiare casacca Marotta non avrebbe nessun problema a sedersi al tavolo e la richiesta minima per far partire il regista sarebbe pari a 80 milioni di euro.

Sfuggito Griezmann, il Barcellona ha un bel tesoretto da spendere: la Juventus lo sa e farà perno anche su questo per cercare di alzare il prezzo del cartellino.

Se Pjanic dovesse salutare l’ad bianconero si butterebbe immediatamente su Mateo Kovacic, mezz’ala croata che sta dando da tempo segnali di insofferenza al Real Madrid a causa dello scarso utilizzo. Più volte l’ex Inter ha invitato il club piemontese a farsi avanti: dopo il Mondiale potrebbe essere la volta buona per far partire l’assalto.

SPORTAL.IT | 23-06-2018 13:35