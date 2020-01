I sogni dei tifosi per il 2020, i più originali dagli juventini

Il tempo dei bilanci per il 2019 è finito, con il nuovo anno si comincia a stilare la lista dei desideri. I tifosi di tutte le squadre si augurano che il 2020 sia più ricco di soddisfazioni dell’anno appena trascorso e sognano nuovi traguardi. Dalla Juve all’Inter, dal Milan al Napoli tutti hanno ambizioni speciali.

GLI AUGURI – A far partire la lista dei sogni è Fabio Ravezzani. Il giornalista di TeleLombardia su twitter esprime i suoi personali auguri alle squadre italiane per il prossimo anno.

IL TWEET – Ravezzani scrive su twitter: “Per mettere tutti d’accordo, auguro lo scudetto all’Inter, la Champions alla Juve e al Milan finalmente un proprietario appassionato e davvero coinvolto (tanto poi qualcuno si arrabbierà lo stesso, ma a noi che importa?)”.

LE REAZIONI – Scatta dunque l’ora dei tifosi che esprimono i loro sogni. Un milanista osserva: “Mi accontento della Coppa Italia per ora” un altro aggiunge: “Affare fatto. E il Milan lo facciamo comprare a Ibrahimovic“.

LE SPERANZE – Dagli interisti arrivano auguri diversi: “Scudetto Inter, finale di Champions alla Juventus ed Europa League al Milan!” o anche: “Scudetto ed Europa League all’INTER, finale di Champions (persa) alla Juve e nuovo proprietario con Serie B per il Milan! Sarebbe un 2020 davvero fantastico!”.

L’IRONIA – Arrivano anche commenti ironici: “Scudetto all’Inter e Champions a Wanda Nara e siamo tutti contenti” o anche: “Lo scudetto , Europa league, Coppa Italia all’ Inter . Una finale persa , con un autogol al 95′ di Chiellini alla Juventus”.

MISCELLANEA – La fantasia vola sul filo del web: “Augurerei coppa al Napoli, scudetto alla Lazio” o anche: “Meglio lo scudetto all’Inter e la Champions al Napoli, per non scontentare nessuno”.

QUI JUVE – Infine il parere degli juventini: “Vada per il Milan ma noi vogliamo Champions e campionato:gli ambiziosi non firmano mai per metà posta” e infine: “Voglio perdere un’altra finale di Champions però in cambio voglio un altro 5 maggio“.

SPORTEVAI | 01-01-2020 10:12