I sogni mondiali di Cartisia Somma: l'amore per CR7, le squadre imprevedibili e la scaramanzia dei posti

Intervista all'attrice che interpreta Sharon di ‘Mare fuori’: “Durante i Mondiali, si diventa famiglia: gioisco anche con chi non conosco”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Attrice emergente tra i volti più interessanti della nuova generazione, Cartisia Somma si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie al ruolo di Sharon nell’ultima stagione di Mare Fuori, la serie che negli ultimi anni ha conquistato milioni di spettatori e continua a raccogliere consensi anche sulle piattaforme streaming. Dietro la macchina da presa, però, c’è una ragazza che vive il calcio come un rito collettivo fatto di amicizie, famiglia, emozioni condivise e ricordi che si intrecciano alle estati più belle. Per lei i Mondiali non sono soltanto novanta minuti e un risultato finale: sono notti passate davanti a un maxischermo improvvisato, i racconti del padre sull’Italia campione del 2006, le superstizioni che si tramandano da un divano all’altro e quei campioni capaci di lasciare un segno anche a chi non segue il calcio ogni giorno. Tra la magia di Maradona, l’ammirazione per Cristiano Ronaldo e il fascino delle imprese impossibili, Cartisia Somma ci accompagna nel suo personale viaggio dentro la Coppa del Mondo, dove il tifo diventa soprattutto un modo per sentirsi parte di qualcosa di più grande.

Qual è il ricordo mondiale che associ più a un momento felice?

“Mi ricordo la vittoria dell’Argentina nel 2022: una vacanza in Umbria con i miei più cari amici d’infanzia. Avevamo comprato un videoproiettore per vedere la partita insieme. Tra risate, birre e i ragazzi che tentavano di spiegare a noi ragazze le regole del calcio, abbiamo passato quella notte a tifare per una squadra che non era la nostra ma che, in quel momento, era diventata la nostra favorita”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ti piace guardare le partite?

“Io ho sempre adorato vedere e vivere la situazione che si crea durante la partita: una rimpatriata tra amici, mio papà che esulta, i fiati sospesi durante i rigori. Durante i Mondiali il mondo diventa una famiglia ed è bello gioire insieme anche con chi non conosci”.

C’è qualche campione anche del passato che ti ha creato più entusiasmo?

“Non ho avuto modo di vederlo in campo perché non ero ancora nata ma non posso non nominare Diego Armando Maradona e il ricordo che suscita. Anche senza tifare necessariamente Argentina, per tutti è impossibile restare indifferenti di fronte alle sue prodezze. Ogni volta che vedo una sua immagine, percepisco che aveva qualcosa che andava oltre il calcio: quando toccava palla sembrava potesse succedere qualsiasi cosa. Ai Mondiali dava proprio l’idea di trascinarsi dietro un intero Paese, nel bene e nel caos”

Se dovessi scegliere una nazionale da seguire fino in fondo, dal momento che in questa edizione non c’è l’Italia, chi porteresti con te?

“Mi ‘adotta’ il Portogallo, soprattutto per Cristiano Ronaldo: un calciatore che ammiro molto per la sua storia, la mentalità e l’impegno costante con cui ha raggiunto ogni obiettivo. È sempre stato determinato, disciplinato e competitivo, ed è questo che apprezzo di più in lui”.

Hai qualche rito o superstizione da tifosa che non riesci ad abbandonare?

“La cosa più irrazionale? Che durante le partite nessuno può cambiare posto sul divano perché ‘porta fortuna’. Con i miei amici o in famiglia ognuno ha il suo posto fisso e, se qualcuno si sposta proprio mentre la squadra sta giocando bene, parte subito il: «Rimettiti dov’eri prima!». Ormai sembriamo più scaramantici che tifosi. E anche quest’anno l’Italia che purtroppo non c’è, il rito rimane lo stesso con la squadra che tiferemo ai Mondiali”.

Se potessi entrare in una fotografia della storia dei Mondiali, quale sceglieresti?

“Sceglierei sicuramente il Mondiale del 2006 vinto dall’Italia. Ero troppo piccola per ricordarmelo davvero, però mio padre (l’attore Sebastiano Somma, ndr) me ne ha sempre parlato: delle strade piene di gente, ai clacson tutta la notte, dalle bandiere ovunque e all’atmosfera incredibile che si respirava in quei giorni. Mi racconta sempre che sembrava che per un mese intero l’Italia fosse diventata una grande festa collettiva. Vivere quel momento dal vivo sarebbe stato bellissimo”.

Che finale sogni di raccontare quando questo Mondiale sarà finito?

“Vorrei raccontare una finale da outsider che sorprende tutti: una nazionale data per sfavorita che arriva fino in fondo con grinta e cuore, senza mai mollare. Non tanto la squadra perfetta, ma quella che ci crede fino all’ultimo e ribalta ogni pronostico. Una di quelle storie che non ti aspetti, ma che alla fine ti fanno dire: nel calcio può succedere davvero di tutto”.