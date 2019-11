I suggerimenti di Pellegatti scatenano i fan del Milan

Quando le cose vanno male è normale che siano in tanti a finire sotto la lente di ingrandimento per capire cosa non va. Al Milan sono in pratica tutti sotto osservazione e le critiche le stanno ricevendo quasi tutti. Uno di questi è il centrocampista brasiliano Lucas Paquetà, che non riesce a trovare la costanza necessaria per prendersi un ruolo di leader nel centrocampo rossonero.

Bocciato – Nel suo consueto video mattutino sul suo canale di Youtube il giornalista Carlo Pellegatti ha sottolineato che nell’amichevole della nazionale brasiliana contro quella argentina (vinta dall’Albiceleste per 1-0 con gol di Messi) la prestazione di Paquetà è stata giudicata insufficiente dai media carioca. Pellegatti ha accentuato il fatto che la posizione in campo dovrebbe essere diversa, quindi o si cambia la collocazione o meglio mandarlo in panchina.

Reazioni di rabbia – Non hanno gradito i tifosi rossoneri, che commentando il video hanno replicato sdegnati. “Ho visto la partita paqueta a fatto la sua partita in un Brasile mediocre” scrive un tifoso, mentre un altro replica “Mi sembra un pò esagerata tutta questa negatività contro Paquetà, perché se parliamo di non essere decisivi in partita ce ne sono ben altri, Paquetà contro la Juve si è reso protagonista di un assist a Piatek che quest’ultimo ha sprecato, di un colpo di testa che Sceszny è riuscito a parare sotto l’incrocio dei pali”.

Via Kessie, non lui – I tifosi rossoneri hanno invece sono stati felici quando Pellegatti ha salutato il primo partente, ovvero Franck Kessie, giudicato invece inadeguato. Molti si rifanno proprio a quel video e sottolineano che è giusto fare un ripulisti ma non si possono includere giocatori di qualità come Paquetà.

SPORTEVAI | 16-11-2019 10:57