I tifosi del Milan dopo il ko: “E’ colpa sua”

Il Milan torna in campo, ma per i tifosi rossoneri non è una buona notizia. Il Genoa passa al San Siro grazie alle reti di Pandev e Cassata e a nulla serve il gol nella ripresa di Ibrahimovic. Una settimana decisamente difficile per la squadra di Pioli, divisa tra le tensioni in società e il caos che sta mettendo a dura prova il calcio italiano.

Caos societario

La scelta, ormai probabile, di rinunciare a Boban e Maldini sta lanciando il Milan verso un nuovo rimpasto societario. Una situazione che secondo alcuni tifosi finisce per avere effetto anche sulle prestazioni della squadra: “Magari sta partita la si perdeva lo stesso, ma tutto il casino societario lo si poteva lasciare per giugno. A questo punto di finisca la rivoluzione e che si inizi il nuovo ciclo”. Una situazione che sta mettendo a dura prova i fan: “In condizione mentalmente devastato, per il nostro bene meglio chiudere ora il campionato”.

I colpevoli

Ma i responsabili di questa situazione non sono solo in società ma anche in campo. Tra i tifosi sembra finita la pazienza nei confronti di Leao. Il giocatore avrebbe dovuto beneficiare dell’arrivo di Ibrahimovic ma le sue prestazioni continuano a non convincere: “Leao pare sempre che giochi facendoti un favore – scrive Fabrizio – Una sensazione che si respira forte in occasione di importanti partite con lo stadio pieno, figuriamoci in atmosfera da amichevole di fine campionato”. “Brutto Milan in un periodo dove un po’ di bel calcio avrebbe fatto bene. Male Hernandez, Conti e Rebic, si salva il solito Bennecer e Castillejo per intraprendenza”. E i tifosi della formazione rossonera ne hanno per tutti: “L’intelligenza di Kessie è pari a quella dei c…. che ieri hanno preso il treno a Milano”.

Campionato da chiudere

E c’è chi dopo la sconfitta della formazione rossonera e la vittoria delle genoane pensa che sia arrivato il momento del triplice fischio sul campionato italiano: “Bene così. Vittoria in scioltezza per il Genoa a Milan e rigore assegnato alla Sam, inventato chiaramente. La classifica cambia, il Lecce è terzultimo, le genovesi salve e forse si può prendere la decisione di sospendere il campionato” scrive un tifoso a cui fa eco Federico: “Fermiamo il campionato e interrompiamo questo scempio chiamato Milan”e ancora “Evitiamo ogni commento, che questa stagione finisca in fretta e non per cause esterne: questo è l’unico augurio”.

Coronavirus

Ovviamente sui social c’è spazio anche per un po’ di ironia nonostante la grave emergenza che l’Italia sta vivendo in questo momento: “Il Milan ha rispettato le raccomandazioni per il corona virus e si è mantenuto sempre, dai giocatori del Genoa, alla distanza raccomandata di un metro…”.

SPORTEVAI | 08-03-2020 17:10