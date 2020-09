I tifosi del Milan hanno due nuovi idoli

Tutti aspettavano Ibra ma anche Theo Hernandez e soprattutto c’era la curiosità di scoprire il nuovo arrivo Brahim Diaz ma nel 4-1 con cui il Milan ha superato il Monza in amichevole le note più liete sono arrivate dai giovani della “cantera” rossonera. In attesa dei prossimi colpi sul mercato, Tonali in testa ma serve anche altro, i tifosi si sono goduti le prodezze del baby bomber Colombo – che con il gol che ha chiuso la gara ha ricordato a tanti Vieri, e Daniel Maldini, non solo per la rete che lo fa entrare nella storia del club.

Per i tifosi Colombo ricorda Vieri

Sui social tutti colpiti dalle movenze e dalla concretezza di Colombo: “Senza esaltarsi troppo e troppo prematuramente ma a me ieri sera le movenze, il fisico ed il sinistro di Colombo mi hanno ricordato Bobo Vieri” o anche: “Più di ogni altra cosa mi ha colpito la prestanza fisica e i “piedi” di Colombo,se continuerà ad allenarsi con costanza diventerà un bomber implacabile”.

C’è chi azzarda paragoni ancora più impegnativi: “Mamma mia…l’avesse segnato Messi il 4 a 1 . Gran gol di Colombo” e chi sospira: “Colombo avesse un’altra maglia sarebbe già da cinque minuti una plusvalenza su due gambe”.

Emozione per il gol di Maldini jr

L’altro eroe di giornata è Daniel Maldini che a fine partita però ha voluto evitare trionfalismi, accendendo ancor di più l’amore della gente nei suoi confronti: “Ha ragione Daniel. È solo un’amichevole. Piedi ben piantati a terra, come Cesare, come Paolo. Ma quel gol a S.Siro è davvero ricco di suggestioni” oppure: “Brividini a vedere l’intervista post di Daniel Maldini: la stessa morigeratezza, le movenze, carisma in germe del padre. Sa già cosa dire e come dirlo. E non è per nulla banale. Bene, insomma”.

In tanti fanno i conti: “12 anni, 5 mesi, 6 giorni dopo un Maldini è tornato a segnare a San Siro. 4542 giorni”. Un tifoso si chiede: “Meglio Colombo o Daniel Maldini? Una punta fisica alla Petagna con un mancino esplosivo e un migliore senso del gol contro una mezzapunta che sa fare tutti i ruoli sulla 3/4″ e infine c’è chi pensa positivo: “A forza di spargere semi qualche roccia robusta dovrà pur crescere. Bravi, ragazzi”.

SPORTEVAI | 06-09-2020 08:59