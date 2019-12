I tifosi del Napoli infuriati con Sky Sport

La sera dell’ultima apparizione di Carlo Ancelotti al San Paolo come tecnico del Napoli ha coinciso con il ritorno a Fuorigrotta di Marek Hamsik, premiato dalla società di Aurelio De Laurentiis per la sua storia in azzurro.

FESTA SENZA TV. La festa per lo slovacco, accolto dai cori e da uno spettacolo di luci al San Paolo, non è andata però in onda in tv in maniera integrale. Durante l’intervallo Sky Sport ha lasciato il collegamento da Napoli per mandare in onda pubblicità e highlights della partita, il che ha sollevato le proteste dei tifosi da casa: in tv, infatti, s’è visto solo Hamsik ricevere la maglia celebrativa da parte del Napoli.

“Perché non avete lasciato la diretta sulla premiazione di Hamsik?”, chiede Giancarlo sulla pagina Facebook della tv satellitare. “Con tutto il rispetto – aggiunge Massimo su una delle pagine dedicate ai tifosi azzurri -, Sky ha dedicato un minuto scarso con un riassuntino di tutto. Avrei voluto vedere (e capiterà) quando verrà celebrato uno come Buffon a Torino se manderano tutte le pubblicità che hanno mandato stasera”.

L’AUTOCRITICA. Ma non c’è solo Sky nel mirino dei tifosi del Napoli. Sono molti a pensare, infatti, che l’ex capitano meritasse un’accoglienza più calorosa di quella di ieri al San Paolo, assai lontano dal tutto esaurito.

“Torna Marek e noi come lo accogliamo o ringraziamo? Con uno stadio vuoto, vuoto soprattutto da parte di quei tifosi che tanto si vantano di essere loro Napoli, loro sono tutto!”, scrive Raffaele polemizzando con gli altri tifosi azzurri. Gianluca concorda: “Marek si merita tutto questo spettacolo, anzi a dire il vero meritava molto di più”.

Diego, infine, ironizza sul debutto delle luci artistiche al San Paolo: “Hanno acceso le luci che costano? Wow!”.

SPORTEVAI | 11-12-2019 09:18