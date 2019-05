I tifosi del Torino omaggiano Moretti

Daniele De Rossi non è l’unico giocatore che dirà addio al calcio al termine del campionato 2018-2019. Anche in casa Torino si saluta un ritiro, quello di Emiliano Moretti, che ha annunciato in settimana la decisione di lasciare il calcio pochi giorni prima di compiere 38 anni.

La gara contro la Lazio sarà l’ultima della carriera del difensore romano, che contro i biancocelesti toccherà quota 600 gare tra i professionisti.

I tifosi del Torino lo hanno omaggiato con uno striscione esposto nel pre-partita: "Un uomo vero, un condottiero. Il popolo granata hai reso fiero – Grazie Emiliano”. Moretti resterà comunque al Torino iniziando la carriera di dirigente.

SPORTAL.IT | 26-05-2019 15:48