I tifosi della Juve bocciano la strategia mercato: “Non ci serve”

Il mercato di gennaio si avvicina, ma la Juventus in questo momento sembra più proiettata a programmare rinforzi per il proprio futuro, in particolare per la prossima sessione estiva.

Una strategia, questa, che sembra non essere gradita a una buona fetta di tifosi bianconeri: molti di loro, inoltre, non condividono neanche gli obiettivi che, secondo radiomercato, il d.s. Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino della Juve.

PARATICI IN AZIONE. Tra questi c’è Erling Braut Haaland, il 19enne centravanti norvegese del Salisburgo, che il dirigente bianconero avrebbe messo in cima ai suoi pensieri. Ad attrarre Paratici sono soprattutto i margini di crescita dell’attaccante scandinavo, messosi in luce nella sua prima partecipazione alla Champions League con 8 reti nelle 6 gare della fase a gironi.

A rilanciare l’interesse dei bianconeri per Haaland è oggi Nicolò Schira. “La Juventus – ha scritto il giornalista della Gazzetta dello Sport su Twitter – resta in prima fila nella corsa a Erling Haaland. Bianconeri vogliono portare a Torino il classe 2000 in estate: offerto quinquennale da €3,5M netti a stagione più bonus. Raiola ne ha parlato pure con Borussia Dortmund e Lipsia, ma la proposta migliore a oggi è di Paratici”.

Un investimento molto importante, dunque, che però non convince a pieno i tifosi della Juventus, che chiedono invece rinforzi immediati nel mercato di gennaio e in altri ruoli.

“MA UN CENTROCAMPISTA?”. “Invece di prendere tutti questi attaccanti che poi chissà…. Un centrocampista buono a quando?”, commenta Alessandro sintetizzando il pensiero di molti juventini. “Ma un centrocampista che non sia un parametro zero brocco Paratici riuscirà a prenderlo?”, aggiunge Esteban.

Altri tifosi non sono convinti che Haaland possa valere questo tipo di investimento. “Ma li vale tutti sti soldi? Perché qui si critica tanto Lukaku ma questo non mi sembra molto diverso come giocatore”, commenta Riccardo.

Mauro invece spinge per l’acquisto: ”Va preso perché secondo Agnelli e Paratici è uno dei ‘futuri Ronaldo’, anche se ho visto poco… Ma serve qualcosa di fenomenale a centrocampo”.

SPORTEVAI | 13-12-2019 10:00