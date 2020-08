I tifosi della Juve si schierano su caso-Dybala

In attesa di una svolta sulle trattative per l’attaccante da affiancare a Cristiano Ronaldo, in casa Juventus a far discutere sono le punte attualmente in organico: e se per Gonzalo Higuain la dirigenza bianconera è alla ricerca di una nuova sistemazione, per Paulo Dybala è il rinnovo di contratto a rappresentare un grosso problema.

La Joya non è più pronto ad accettare un ruolo da comprimario nella Juve di CR7 e il corposo aumento di stipendio richiesto alla dirigenza suona come un vero e proprio ultimatum.

La teoria di Paganini sulla richiesta di Dybala

Per Paolo Paganini, però, il vero obiettivo di Dybala e del suo agente Jorge Antun non sarebbe quello di ottenere maggior considerazione all’interno della Juve, bensì di fare le valigie. Il giornalista lo ha affermato in un tweet che naturalmente ha scatenato le reazioni dei tifosi.

“L’agente di Dybala dice che il suo assistito vuole restare alla Juventus – scrive il giornalista di Rai Sport su Twitter -. Intanto da 15 (milioni) è passato a 20 netti più bonus all’anno per il rinnovo. Ok giusto fare gli interessi del giocatore ma: o sta tirando la corda, o c’è un altro club dietro”.

Secondo Paganini, dunque, un altro top club starebbe aspettando la rottura definitiva tra il giocatore e la Juventus per strappare Dybala ai bianconeri. Una tesi, questa, che viene rigettata da molti tifosi. “Paolo, scusa, sono fonti societarie e/o del giocatore a parlare di quelle cifre? Lo chiedo perché pare una campagna denigratoria (non tua personale) nei confronti di Paulo”, sottolinea Noire.

I tifosi si dividono sulla permanenza dell’argentino

“Paolo, le tue fonti ( ma in generale tutti) ne sanno ben poco sull’argomento. la dimostrazione sta nel fatto che da quando si è cominciato a parlare di rinnovo si è passati da una richiesta di 10 ad una di 20, qualcuno già è arrivato a 25. Non è credibile. Dovete rendervene conto”, aggiunte Mdm.

Per Joe, invece, tutto rientra nel gioco delle parti: “Il procuratore fa il suo mestiere, dice in pubblico che Dybala è disposto a rinnovare per far credere ai tifosi che non è questione di soldi, ma sappiamo bene che Dybala vuole almeno 15 milioni perché dopo la stagione fatta quest’anno ritiene di dover essere il secondo più pagato in rosa”.

Per Nanni, quello di Antun è un bluff: “E quale club dietro darebbe 20 netti a uno come Dybala? Forse un club che è ricoverato in neuropsichiatria in ospedale”. E c’è anche chi, come Kinggian, ha un approccio molto drastico: “Vuole 20 netti? Ne facciamo a meno delle sue prestazioni. Non vale quelle cifre. Prendiamoci quei 70/80 milioni ed investiamoli bene”.

SPORTEVAI | 19-08-2020 11:02