I tifosi di Treviso rinunciano alla trasferta a Bologna

Il gruppo organizzato di tifosi della De' Longhi Treviso, i Fioi dea Sud, in un comunicato ha annunciato che rinuncerà alla trasferta in casa della Virtus Bologna a causa dei prezzi dei biglietti, considerati troppo alti.

"Dopo la delusione mischiata alla rabbia nell’aver appreso che saremo stati per l’ennesima volta noi tifosi ad esser penalizzati, utili solo a far ingrossare le tasche altrui, ci siamo confrontati e siamo giunti ad una decisone per noi molto sofferta. Abbiamo sempre seguito ovunque la nostra squadra per supportarla e per portar sempre con orgoglio i nostri colori in tutti i palazzetti. Questa volta, però, non possiamo sorvolare ed accontentare una società che ha il solo obiettivo di arricchirsi e non quello di fare spettacolo… si perché noi siamo e per loro saremmo stati un gran spettacolo!!!!

Pertanto, la decisione che abbiamo preso, a malincuore, è quella di non organizzare e non partecipare alla trasferta di Bologna di domenica 10 novembre. Daremo il nostro supporto ai ragazzi che scenderanno in campo alla partenza per Bologna.

Forniremo a breve tutte le info necessarie per essere quanti più possibile a Sant’Antonino!".

SPORTAL.IT | 02-11-2019 08:37