I tifosi in processione per Mihajlovic: le parole della moglie

L’emozione è ancora più tangibile, nelle parole pronunciate da Arianna, la moglie del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, a margine di una simile dimostrazione di rispetto e stima. I tifosi, infatti, continuano a manifestare il loro affetto all’allenatore che, in una conferenza stampa, ha dichiarato di essere stato colpita da una leucemia incominciando da lì a breve il percorso chemioterapico.

Centinaia di supporter rossoblù sono saliti al Santuario della Madonna di San Luca, simbolo di preghiera per i bolognesi dedicando tempo, preghiera, fede e partecipazione al loro allenatore.

L’iniziativa è stata promossa dal tifoso Damiano Matteucci tramite un evento Facebook: “Non mi aspettavo così tanta gente, anche se ci speravo perché Bologna risponde sempre presente in queste situazioni. Vogliamo dire a Sinisa che siamo con lui e con tutti quelli che soffrono”. La processione è stata tenuta da don Massimo Vacchetti, il vicario pastorale allo sport, e ha preso parte a questa importante testimonianza anche Arianna, la compagna di Sinisa e madre di 5 dei suoi 6 figli: “Serve l’aiuto di tutti, anche di una forza più grande. La preghiera è un messaggio silenzioso, ma così efficace da dare forza alle persone”, ha detto il don.

“Voglio ringraziare con il cuore tutti, davvero. Siete stati stupendi. Grazie”, ha aggiunto Arianna, visibilmente emozionata mascherando solo in parte la commozione, con grandi occhiali da sole.

Al termine del pellegrinaggio è stata celebrata una messa per l’allenatore e nel portico del Santuario è stato mostrato lo striscione “Sinisa c’è” in cui l’allenatore è rappresentato mentre esulta. Presente il Bologna Club di Anzola dell’Emilia, che ha portato uno striscione simile nel ritiro di Castelrotto, e soprattutto la famiglia dell’allenatore. La figlia Vitkorija (reduce dell’Isola) ha postato una storia su Instagram: “Tutti insieme verso il Santuario della Madonna di San Luca per sostenere il mio papà. Sono senza parole. Siete fantastici. Grazie”. Proprio l’allenatore serbo è salito a San Luca, nel maggio scorso, col patron Joey Saputo, per festeggiare la salvezza conquistata.

VIRGILIO SPORT | 22-07-2019 12:03