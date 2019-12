I tifosi Juve a Sarri: "Mister, ascolta Del Piero”

Gol di Cristiano Ronaldo e Higuain, entrambi su assist di Dybala. Il trionfo della Juventus in casa del Bayern Leverkusen è stato firmato dai tre tenori dell’attacco a disposizione di Maurizio Sarri, pronto a schierarli tutti insieme nell’ultimo terzo di partita: la Joya, infatti, ha sostituito un deludente Bernardeschi al minuto 66’, per poi inventare i due gol al 75’ e al 90’.

VOTA IL TRIDENTE. Il risultato raccolto grazie alle combinazioni del tridente ha entusiasmato Alex Del Piero, che a Sky Sport ha confessato che gli piacerebbe vedere più spesso Ronaldo, Higuain e Dybala insieme sul terreno di gioco. “Il tridente Dybala-Ronaldo-Higuain si può fare”, ha dichiarato nel post-partita la leggenda bianconera.

“È ovvio – ha poi aggiunto Del Piero – che quei giocatori se hanno mezza opportunità te la concretizzano. Dybala è riuscito a mettersi lì davanti e a non perdere la velocità di corsa. È stato fondamentale per permettergli di fare il cross e trovare Ronaldo lì da solo che non ci sperava. Questo fa la differenza in tutto il mondo. Quando hai qualità così fai la differenza”.

Per Del Piero, c’è una ragione che ha spinto Sarri a lanciare il tridente solo nell’ultima parte dell’incontro. “Penso che Sarri abbia voluto provarli a fine partita con i ritmi un po’ più bassi – ha continuato Del Piero -, quando si poteva permettere qualcosa in più nelle coperture preventive”.

I TIFOSI CON ALEX. Le parole pro-tridente di Del Piero hanno scatenato le reazioni degli juventini, che già da tempo chiedono a Sarri di rischiare qualcosa in più in attacco. “Lo dico da sempre”, scrive Marykò su una pagina Facebook dedicata alla Juventus, “non capisco perché mi fa di titolare sempre Bernardeschi”.

Alessandro spiega che anche in passato la Juve è riuscita a mettere in campo un tridente vero: “Lippi faceva giocare Vialli, Del Piero, Ravanelli. Per dire”. Stefano, però, ha un’obiezione: “Sì, ma dietro di loro c’erano Sousa, Deschamps e Conte”. “Infatti è quello il problema, comprare campioni in mezzo”, conclude Alessandro, introducendo un tema ripescato anche da altri tifosi più dubbiosi, quello della copertura a centrocampo.

“Vialli e Ravanelli facevano un lavoro pazzesco, qui tra i tre l’unico che potrebbe sacrificarsi è Higuain”, spiega Andrea. Ed Emanuele gli dà ragione, almeno in parte: “Ci vuole un mega centrocampo per reggere Higuain, Ronaldo e Dybala. Che gli metti dietro, Rabiot–Khedira?”.

A Daniele, invece, basta l’opinione di Del Piero: “Lui può dire qualunque cosa, per me avrà sempre ragione”.

