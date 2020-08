I voti di Mazzocchi a Milan e Juve scatenano la polemica

Il campionato è finito da un pezzo, le coppe si avviano all’epilogo ma per le italiane in ballo è rimasta solo l’Inter così Marco Mazzocchi – riservandosi il giudizio per i nerazzurri ad Europa League ultimata – ha deciso di dare adesso i voti alle squadre di serie A per la stagione che si è conclusa in attesa delle prossime mosse di mercato. Le pagelle del giornalista della Rai, espresse via twitter, hanno però scatenato una polemica sui social.

Mazzocchi dà 6 alla Juve, 8 alla Lazio e 6+ al Milan

Scrive Marco Mazzocchi: “Ho deciso di dare i voti alle squadre di Serie A. Valutazioni date in base a (in ordine sparso): Rosa a disposizione. Obiettivi fissati e raggiunti o no. Progetto Budget . Gioco espresso”.

A far discutere sono i voti a tre big, ovvero Juve, Lazio e Milan: “Juventus 6 Il voto finale è un risultato aritmetico: +9 (gli scudetti di fila, superando se stessa e puntando ai 10) -0,5 (Coppa Italia) -0,5 (Supercoppa) -1 (Champions) -1 (fallimento progetto Sarri), 8 alla Lazio, Milan 6+: 7 anni di fila fuori dalla Zona Champions. Parlando di Milan, è una notizia. Sesto posto però prevedibile. Hernandez, Bennacer, Saelemaekers, Rebic (sperando in Leao): ottimo campionato. Ibra indispensabile? Non a tutti i costi”.

Tifosi polemici sui social in merito ai voti di Mazzocchi

Le pagelle sono piaciute poco agli juventini che provano a correggere: “Farei +10 per lo scudetto..perché vincerlo non era scontato. Stagione per me da 7/7,5” o anche: “Opinioni personali, ma 6 è poco. Vincere non è facile comunque, anche se hai Cristiano” e ancora: “Ok il 6 alla Juve, ma 8 a questi della Lazio che vincono sempre in agosto e mai quando conta per davvero? E hanno pure il capocannoniere? Per me 6,5 è già tanto”.

C’è chi osserva: “Sarebbe stato più giusto scrivere: Juventus di Sarri s.v. – mai vista” mentre altri polemizzano: “Ma come fai a dare 6 a chi vince lo scudetto? Come?” oppure: “Juve 6 e Milan 6+…..preferisco uno scudetto a un sesto posto”. Un milanista scrive: “Personalmente daccordo, in particolare con quel “non a tutti i costi”. Ibra immenso e oro per questo Milan, ma se le voci sulle richieste economiche fossero vere, arrivederci e grazie”.

