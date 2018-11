Iachini cancella Andreazzoli: 'Servono punti'

Debutto sulla panchina dell’Empoli e subito scontro diretto per Giuseppe Iachini. Con tanto di gara dell’ex.

Dopo il sorpasso subito dal Frosinone, i toscani sono penultimi con alle spalle il solo Chievo, staccatissimo. Archiviato l'’esonero di Andreazzoli, la nuova era si apre con la sfida all’Udinese, che condivide il quartultimo posto con il Bologna, distante tre punti dall’Empoli.

Per Iachini, sulla panchina dei bianconeri tra il marzo e l'ottobre 2017, prima di un doloroso esonero, l’occasione è propizia.

Alla vigilia del debutto, il tecnico marchigiano si smarca subito dalla gestione Andreazzoli e dalla sua ricerca del bel gioco: "In questo momento c’è da andare in campo e portare a casa dei punti. Poi se riusciremo a tirarci fuori da questa situazione potremo anche pensare all'estetica".



"Abbiamo buoni margini di miglioramento, anche se non ho la bacchetta magica per cambiare la situazione in quattro giorni di allenamento – ha aggiunto l'ex allenatore del Sassuolo – Vedremo domani cosa accadrà per lavoreremo durante la sosta".

SPORTAL.IT | 10-11-2018 18:30