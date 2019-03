Iachini: "C'è rammarico, ma vale come una vittoria"

Il tecnico dell'Empoli Giuseppe Iachini ha analizzato così il pareggio contro il Parma: "La squadra ha fatto una buona partita dal punto di vista dell'attenzione. Peccato perché abbiamo preso tre gol da palla inattiva, dovevamo prestare più attenzione. Abbiamo avuto più occasioni, c'è grande rammarico. In alcuni passaggi della partita meritavamo di trovarci avanti, ma paradossalmente siamo andati sotto. Abbiamo concesso troppo sui palloni inattivi".

"Ora dobbiamo dare continuità, queste partite possono valere quanto una vittoria, soprattutto quando le recuperi con questa testa e con questo spirito. Siamo l'ottava squadra per occasioni e gioco espresso, ma non sempre siamo concreti. Stiamo cercando di migliorare tramite il lavoro settimanale. Abbiamo commesso degli errori individuali in fase difensiva che hanno macchiato le prestazioni. Dobbiamo far crescere i ragazzi, tanti di loro sono alla loro prima esperienza nella categoria".

SPORTAL.IT | 02-03-2019 19:15