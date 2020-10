Iachini: "Commisso vede come lavoro"

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato alla vigilia della partita di campionato contro l’Udinese: “Le critiche sono normali quando non arrivano i risultati. Il presidente Commisso e la società vedono la qualità del nostro lavoro e vedono anche che in queste settimane ci sono stati piu’ Primavera che titolari a disposizione”.

Sulle tante critiche: “Sono normali quando non arrivano i risultati. Bisogna essere forti nel cuore e nella testa per migliorarsi con il lavoro. Adesso dobbiamo analizzare il perché ci sia stato qualche problemino. Abbiamo fatto un finale di stagione, l’anno scorso, davvero ottimo. I tanti assenti per le Nazionali sono un motivo di orgoglio per la nostra società ma sono anche un problema perché non li hai durante gli allenamenti. In 45 giorni abbiamo perso i nostri calciatori per 25. Siamo partiti molto bene sia contro il Torino che contro l’Inter e infatti la Fiorentina faceva parlare bene di se. Abbiamo avuto anche qualche problema in questo inizio di stagione a livello fisico con Pezzella e Ribery in particolare”.

OMNISPORT | 24-10-2020 21:33