Iachini dà il via libera agli sfottò

Dopo essersi affrontate in Coppa Italia, Fiorentina e Atalanta tornano ad incrociare le armi anche in campionato, in una sfida attesa non solo per quello che sarà il risultato del campo ma anche per l'accoglienza che il pubblico viola riserverà al tecnico Gian Piero Gasperini dopo le polemiche nel dopopartita. Polemiche che il tecnico viola Beppe Iachini vuole evitare: "Domani dobbiamo pensare al campo e sono convinto che anche i tifosi penseranno a quello. Gli sfottò sono sempre esistiti e sempre ci saranno".

"I tifosi fiorentini sono simpatici, non si dovrà andare oltre, gli insulti lasciano l'amaro in bocca. Ci sono state polemiche precedenti ma adesso sarebbe bello chiudere il discorso smorzando i toni" ha spiegato l'allenatore della Fiorentina.

SPORTAL.IT | 07-02-2020 15:41