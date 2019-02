Giuseppe Iachini ha analizzato la sconfitta dei suoi sul campo della Lazio.

“Nelle ultime 5-6 partite ci hanno condannato gli errori. Cerchiamo di lavorarci, ma non ci possiamo fare molto. Oggi ci siamo giocato la partita, abbiamo sbagliato gli ultimi passaggi e abbiamo concesso poco a una squadra forte come la Lazio. Peccato per questo episodio – ha concluso l’allenatore dell’Empoli – che ha negato il risultato che i ragazzi avrebbero meritato”.

SPORTAL.IT | 07-02-2019 23:45