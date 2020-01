Iachini mastica amaro

Beppe Iachini analizza il pareggio a Bologna: "I ragazzi hanno fatto una buona gara, Bologna è un campo difficile. Abbiamo cercato di fare la nostra gara, il nostro gioco, non ci siamo riusciti. Dobbiamo essere più smaliziati, alla fine non abbiamo letto bene l’ultimo passaggio. Peccato, eravamo arrivati alla fine con una vittoria in mano".

"Non mi aspettavo tanto di più rispetto ad oggi, dopo così poco tempo. Certo ci sono state risposte dal punto di vista difensivo, ma dobbiamo leggere meglio le situazioni per creare qualcosa in più. Ci lavoreremo, i ragazzi hanno dato tutto, pensiamo alla prossima gara. Stiamo lavorando per conoscerci, dobbiamo crescere, magari andando avanti valuteremo se fare o meno qualcosa di diverso. Oggi abbiamo preferito così, ma ci sarà tempo per inserire qualcosa di diverso. Noi stiamo lavorando, è chiaro che inserire qualche elemento ci dà più soluzioni a livello tattico, lavoriamo con la società su questo. La squadra ha margini di crescita importanti".

SPORTAL.IT | 06-01-2020 15:32