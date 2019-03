Iachini non si fida del Parma in crisi

Dopo la brutta sconfitta contro il Milan, l’Empoli va a caccia della seconda vittoria interna consecutiva dopo quella contro il Sassuolo.

Al “Castellani” arriva un Parma in difficoltà a livello di gioco e risultati, ma mister Iachini non si illude e indica al gruppo cosa temere della squadra di D’Aversa: “Dobbiamo ripartire dal primo tempo contro il Milan. Il Parma è una squadra che ha vinto tante volte fuori casa, hanno giocatori come Gervinho e Biabiany che sono fortissimi. Dovremo fare una gara attenta e organizzata, sfruttando gli spazi che ci concederanno e non esaltando le loro caratteristiche.

Una sconfitta potrebbe riportare il Parma nel mischione di chi lotta per non retrocedere. Iachini dribbla la domanda esaltando i pregi del suo Empoli: “Scontro diretto? Poco importa, abbiamo bisogno di punti, quando abbiamo fatto le prestazioni giuste sono sempre arrivati. Siamo l'ottava squadra per occasioni da gol create. Andiamo in gol con centrocampisti ed esterni dimostra che abbiamo trovato delle varianti.

C'è anche un appello ai tifosi: "Il 'Casteallani' è il nostro fortino e qui dobbiamo costruirci le nostre chance per la salvezza. L'apporto dei nostri tifosi è fondamentale".

SPORTAL.IT | 01-03-2019 19:40