Iachini: "Non temo ritorsioni arbitrali"

Parola a Beppe Iachini in vista della partita di campionato contro l'Atalanta. Dopo quanto successo domenica scorsa, il tecnico della Fiorentina non teme ritorsioni arbitrali: "Non ho paura ci sia una risposta sul campo. È bene smorzare il clima dopo le dichiarazioni del presidente, figlie di un periodo nel quale siamo stati penalizzati più volte. È stato uno sfogo: dobbiamo tornare a parlare di calcio. Il designatore Rizzoli analizza giustamente la sua squadra, avrà visto cosa era più giusto e cosa meno e adesso è il momento di girare pagina. Dispiace, perché la prestazione era stata ottima. Ora pensiamo a fare una prestazione perfetta contro l'Atalanta".

Gasperini di nuovo a Firenze, possibili altri insulti: "I nostri tifosi saranno concentrati sulla partita. Nel calcio ci sono gli sfottò ed esisteranno sempre, i fiorentini sono simpatici e ironici. Sono sicuro che non andranno oltre a questo, senza insulti che poi lasciano amaro in bocca. Ci sono state polemiche in precedenza, da tutte le parti: è bello chiudere e ricominciare. Smorziamo i toni, è bello andare allo stadio per vincere e veder giocare la propria squadra".

SPORTAL.IT | 07-02-2020 12:36