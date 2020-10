Iachini, nuova soluzione in attacco

Beppe Iachini nel corso della conferenza stampa in vista del match con la Roma ha confermato di stare studiando nuove soluzioni in attacco: “Sto valutando la coppia Ribery-Callejon, in attesa di far crescere i nostri giovani attaccanti. Può darci dei vantaggi sul piano dell’imprevedibilità, può essere una variante tattica”.

Sullo spagnolo in particolare si esprime così: “Quando è arrivato in Italia a Madrid giocava come seconda punta. Lui predilige giocare lì, ci può giocare. Nasce là,è un giocatore che con questa condizione può ricoprire quel ruolo. Sento parlare molto di modulo, ma creiamo molte occasioni e segniamo una media di 2 gol a partita”.

OMNISPORT | 31-10-2020 14:46