Iachini: "Ogni giorno le cose cambiano"

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini a Radio Rai ha parlato dell'emergenza Coronavirus: "Coi giocatori ci siamo sempre sentiti, c'era l'apprensione affinché le cose finissero bene. I ragazzi si sono rimessi al meglio, ma prima di riprendere le attività saranno necessari test ulteriori, anche perché il calcio è uno sport di corsa ed alta intensità quindi è normale prendere precauzioni contro questo virus".

Sulla ripresa della stagione: "Siamo in attesa di avere notizie certe, ogni giorno le cose cambiano. Già da tempo siamo nelle nostre abitazioni e attendiamo di capire cosa accadrà in futuro o nell'immediato, c'è voglia di riprendere perché il calcio è uno spettacolo e può dare sollievo, è un momento di evasione. Noi siamo a disposizione, aspettiamo degli input dal Governo".

Gli allenamenti: "Dovesse arrivare un'apertura da parte della regione Toscana ci faremmo trovare pronti, ma sarebbe antipatico che alcune squadre potessero iniziare gli allenamenti nei centri sportivi mentre altre squadre no. Penso che al momento si debba rispettare anche quelli che non potranno farlo, come le società del nord che hanno avuto tanti problemi in quelle zone. Dobbiamo rispettarle, quando si ripartirà lo si dovrà fare tutti assieme".

SPORTAL.IT | 02-05-2020 14:50