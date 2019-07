Iacobelli ha scelto l'anti-Juve: "Un uomo farà la differenza"

Il calciomercato è ancora ben lontano dal concludersi, ma tra gli addetti ai lavori è già tempo di bilanci e delle famose “griglie” pre-campionato, che un anno fa crearono qualche imbarazzo a molti giornalisti. La maggior parte della stampa, infatti, indicò il Napoli di Ancelotti abbondantemente dietro non solo alla Juventus, ma anche alle milanesi e addirittura alle romane: il verdetto del campo, poi, è stato diverso.

L’ANTI-JUVE. Stavolta la considerazione verso gli azzurri pare cambiata e non solo per il mercato aggressivo portato avanti in queste settimane da Aurelio De Laurentiis. Per Xavier Iacobelli, ad esempio, il Napoli rappresenta oggi la principale avversaria della Juventus. “Il Napoli può davvero essere l’anti-Juventus nella prossima stagione”, ha dichiarato il giornalista alla trasmissione radio Tutti Convocati. La ragione, oltre che dovuta alla qualità degli acquisti, è data dal lavoro svolto finora da Carlo Ancelotti. “Siamo al secondo anno di Ancelotti, il Napoli inizierà il campionato con il vantaggio di non aver cambiato guida tecnica, a differenza di Inter e Juventus”. Sarà il tecnico di Reggiolo, dunque, a fare la differenza.

DIFESA SUPER. Tra i fattori di crescita degli azzurri, poi, c’è anche il mercato. In particolare, Iacobelli ritiene che, nonostante la partenza di una colonna del Napoli degli ultimi anni come Raul Albiol, la squadra azzurra si sia rinforzata proprio in difesa. “La coppia formata da Kostas Manolas e Kalidou Koulibaly è davvero ottima. E poi il Napoli ha preso Giovanni Di Lorenzo che è stato uno dei migliori terzini del campionato”. Per il direttore di Tuttosport, però, è un’altra la squadra a poter vantare la migliore difesa in assoluto. “L’Inter di Antonio Conte non va sottovalutata. Ha il reparto difensivo forse più forte della Serie A con De Vrij, Skriniar, Godin e Handanovic in porta”.

SPORTEVAI | 10-07-2019 15:50