Iago Falque, c'è un ostacolo per la Spal

Non si sblocca la trattativa che dovrebbe portare alla Spal Iago Falque: la società estense ha richiesto lo spagnolo al Torino e il club granata è disposto a cederlo in prestito, visto che ormai ha una posizione marginale nelle gerarchie di Walter Mazzarri.

A ostacolare il tutto sembra essere il Genoa. Ai liguri non dispiacerebbe poter avere di nuovo in squadra l'iberico, che memore dell'esperienza in rossoblu, dalla quale ha spiccato il volo verso Roma, ne è lusingato.

SPORTAL.IT | 17-01-2020 09:15