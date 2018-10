Iago Falque, ecco il nuovo contratto

Iago Falque e il Torino avanti insieme fino al 2022. Dopo il rischio di divorzio poche settimane fa, l'attaccante spagnolo ha trovato l'accordo con il club granata e prolungherà il suo contratto fino al 2022: restano da sistemare solo piccoli dettagli prima dell'annuncio ufficiale. Lo riporta Tuttosport.

Cairo ha resistito al pressing di Siviglia e Valencia, che avevano proposto cifre interessanti per il giocatore, come alcuni club di Premier. Falque, 28 anni, è felice di legare il suo futuro al Toro e ha l'obiettivo di fare bene sotto la Mole, qualificare i granata in Europa per poter così tornare a guadagnarsi un posto nella Nazionale spagnola.

Mazzarri, che punta forte sul giocatore, sta approntando il tridente con Belotti e Zaza che potrebbe debuttare venerdì sera contro il Frosinone.

SPORTAL.IT | 04-10-2018 11:05