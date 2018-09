Iago Falque, ora il Torino è preoccupato

Problema muscolare più fastidioso del previsto per l'attaccante del Torino Iago Falque, che salterà praticamente tutto il primo tour de force stagionale dei granata.

Lo spagnolo non rientrerà nel turno infrasettimanale e potrebbe stare lontano dal campo ancora per 10 giorni: oltre all'Atalanta, salterà anche le partite contro il Chievo e il Frosinone. L'obiettivo è rientrare per la trasferta contro il Bologna. La sua assenza priva Mazzarri di un'alternativa cruciale in attacco, anche se stasera a Bergamo Belotti agirà probabilmente come unica punta, supportato da Soriano.

SPORTAL.IT | 26-09-2018 11:10