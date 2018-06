Iannone: "Belen? Rispettate la mia vita privata"

Andrea Iannone a margine di un evento ha preferito non commentare le voci di una crisi della storia con la showgirl argentina Belen Rodriguez.

"In generale di queste cose ne parlo sempre dentro casa mia. La mia vita privata non l'ho mai messa al centro della mia vita da personaggio pubblico. Non parlo di queste cose molto volentieri ma non perche' ci sono dei problemi ma perche' penso che la vita privata di una persona vada rispettata, dato che abbiamo poco tempo per viverci il nostro privato. Quindi penso che sia superfluo ed inutile parlare di queste cose".

SPORTAL.IT | 12-06-2018 14:05