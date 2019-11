Iannone, che spavento a Valencia!

Problemi in casa Aprilia a Valencia, dove si stanno ultimando i test delle MotoGp. Aleix Espargaro cade all'ultima curva senza riportare conseguenze fisiche. Andrea Iannone, invece, è costretto a fermarsi alla curva 1 perché la sua RS-GP va in fiamme: l’abruzzese, particolarmente inquieto in questi giorni, se la cava con uno spavento e nulla più.

Marc Marquez, con la sua Honda, è stato il più veloce nelle prove del mattino con il tempo di 1'30"664. A 21 millesimi Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) seguito da Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT), distante un decimo. In casa Ducati, Andrea Dovizioso ha il settimo tempo mentre Jack Miller (Pramac Racing) è nono e Michele Pirro, collaudatore di Borgo Panigale è quindicesimo.

SPORTAL.IT | 20-11-2019 15:14