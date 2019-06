Iannone: "E c'è ancora margine"

Cresce la confidenza tra Iannone e la sua Aprilia RS-GP. Nella prima giornata di prove ad Assen, Andrea ha chiuso al sesto posto in 1’33.355 a circa sette decimi dal primo. E’ il miglior piazzamento di giornata di Andrea sulla RS-GP e arriva al termine di due turni nei quali il pilota italiano ha subito trovato un buon feeling con la sua Aprilia, condizione che gli ha permesso di esprimersi in netto miglioramento rispetto alle ultime gare.

"E' stata indubbiamente una giornata positiva, sono riuscito ad avere un feeling buono fin da subito – ha raccontato l’abruzzese -. E’ un risultato importante per me, per la squadra e per Aprilia, non abbiamo cambiato il nostro approccio ma continuiamo a lavorare passo dopo passo. C'è ancora margine, sono molto veloce in alcuni settori mentre nelle accelerazioni da bassa velocità perdiamo ancora qualche decimo. La scivolata a fine sessione ci ha impedito di migliorare ulteriormente, con la gomma morbida posteriore la moto perde un po' il buon bilanciamento che abbiamo trovato con la dura. In ogni caso è un bel modo di iniziare questo weekend".

SPORTAL.IT | 28-06-2019 16:59