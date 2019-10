Iannone e le parole per Giulia De Lellis mai riservate a Belen

Giulia De Lellis è travolta dal successo (inaspettato?) della sua opera prima, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, che si gode in parte per via della sua vita al seguito del fidanzato-pilota, Andrea Iannone. Che le ha riservato una dedica unica.

Ma anche questo fa parte del gioco – bellissimo – a cui sta prendendo parte, come miglior attrice protagonista, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne divenuta una delle influencer più interessanti di questa stagione. Sia per la versatilità, va aggiunto, sia per la capacità di aver reso un fatto privato, ma comune come le corna un argomento di costume e di condivisione. Nell’epoca dei social il comune senso di sconfitta, relegato alla sfera privatissima, ha sbancato.

Il suo successo, Giulia, l’ha costruito anche grazie alla comunicazione, inutile negarlo. Così anche una dedica, un messaggio, un evento privato trova la sua collocazione sui social: Andrea Iannone le fa una dedica meravigliosa, intensa quanto basta come nella più riuscita delle ricette.

“Quanto sei bella Giulia, sei un mondo tutto da scoprire, un mondo tutto tuo, un mondo bellissimo … I love you ! @giuliadelellis103”, scrive su Instagram il pilota con lei in Giappone.

Via le cattiverie, come quelle dell’ex cognata Cecilia Rodriguez, via le ombre del passato come quella dell’indomabile Belen Rodriguez che ha ritrovato equilibrio e serenità accanto al marito, Stefano De Martino, impegnato su RaiDue nel riuscito “Stasera tutto è possibile”.

Adesso è il momento di vivere senza incertezze una relazione che sembrava nata nella pausa di respiro, dopo i due anni intensi passati accanto alla showgirl argentina e al suo clan.

Con Giulia, Andrea Iannone sta scoprendo un nuovo lato di sé che sta portando anche in pista, dove la De Lellis e suo fratello non mancano mai di sostenerlo.

VIRGILIO SPORT | 16-10-2019 15:00