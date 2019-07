Iannone ha dimenticato Belen: la dichiarazione a Giulia De Lellis

Sarà che nulla può essere lasciato al caso, quando si tratta di una influencer che sui social ha costruito una carriera, ma quanto Giulia De Lellis riesce a ottenere per i suoi account è prodigioso.

Dopo aver chiuso la contrapposizione e la querelle con la minore delle Rodriguez, Cecilia, la De Lellis è intenta a seguire nuovi progetti, di lavoro e di vita. Partiamo dai primi: Giulia, che si era dichiarata poco amante della lettura, ha postato un video per annunciare la pubblicazione di un suo libro tra il serio e il faceto. E fin qui, la cosa è classificabile come inevitabile per le implicazioni commerciali e l’indubbia attenzione che l’ex corteggiatrice riesce a suscitare ed alimentare con estrema costanza. Sul versante personale, poi, le gioie sono diverse. A quanto risulta da qualche video su Instagram Stories, Giulia starebbe valutando il trasferimento a Lugano dove vive il pilota di MotoGP, Andrea Iannone, suo compagno.

Archiviata definitivamente la storia con Belen Rodriguez, pronta a risposare il suo Stefano De Martino, il centauro ha pubblicamente dichiarato il suo amore nei confronti di Giulia. Era intenta nella registrazione di un video in cui salutava le sue fan e raccontava loro di essersi alzata tardi e di essere corsa ad allenarsi, ed ecco introdursi Andrea Iannone.

L’influencer ha chiesto al suo fidanzato come mai stesse ridendo e lui le ha risposto così: “Rido perché ti amo, amore. Perché ti vedo che sei bella e quindi rido. Dillo che ti amo, lo devono sapere che ti amo”. Visibilmente commossa, la De Lellis ha mostrato ai suoi followers tutta l’intensità del momento: “Scusate mi sono un attimo emozionata”.

Tra i due, la passione e l’amore crescono con il passare delle settimane e del numero di post che testimoniano la vicinanza e, d’altra parte il progressivo distacco di Iannone dalla sua ex, l’indomabile Belen, pronta a dare un secondo figlio al suo ritrovato compagno di vita, Stefano De Martino.

VIRGILIO SPORT | 26-07-2019 11:14