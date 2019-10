Iannone: "Ho faticato fin da subito"

Andrea Iannone ha parlato così dopo il suo quindicesimo posto in Thailandia: "Non sono contento della gara, ho faticato sin dal primo giro nella parte iniziale della pista. Quando sono in scia riesco a limitare i danni, ma la mancanza di velocità mi costringe a guidare in maniera non ideale. Questo innesca una serie di altri inconvenienti, come lo stress della gomma anteriore o l'innalzamento delle temperature ed è quindi un fattore estremamente limitante. Al momento questo è il nostro problema maggiore, mi aspetto che Aprilia continui a lavorare per risolverlo".

Amaro Aleix Espargaro: "Questo weekend abbiamo lavorato in maniera praticamente perfetta. Sulla pista forse più ostica per noi abbiamo trovato un buon setting, che mi ha permesso di lottare con Petrucci senza perdere di vista il gruppetto davanti. Purtroppo a nove giri dalla fine un problema elettronico mi ha costretto a fermarmi, quando c'era la possibilita' di portare a casa un bel risultato".

SPORTAL.IT | 06-10-2019 12:33