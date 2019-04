Iannone inizia a vedere la top-10

Andrea Iannone ha concluso a punti il GP of Americas chiudendo al dodicesimo posto. Dopo essere scattato dalla diciassettesima posizione Andrea, anche per un paio di scivolate tra chi lo precedeva, è risalito fino a raggiungere la top-ten. In quella fase, verso metà gara, Iannone era sembrato in grado di risalire ancora ma il degrado delle gomme negli ultimi sette giri gli ha anche impedito di difendere il risultato raggiunto. Andrea ha continuato a spingere chiudendo dodicesimo e guadagnando così punti in campionato.

"La posizione finale non è male, ma soprattutto abbiamo aggiunto un altro tassello al nostro percorso di crescita accumulando esperienza. Il mio rammarico è non essere riuscito a mantenere il ritmo negli ultimi sette giri, la moto è diventata più nervosa e difficile da guidare. Senza questo calo ci saremmo potuti giocare la top-10 ma, soprattutto, avremmo ridotto il distacco rispetto ai primi. In questo momento non è il risultato la cosa più importante, dobbiamo soprattutto migliorare il gap con i migliori" ha detto l'abruzzese dell'Aprilia.

