Iannone: "La squadra è con me"

Da un punto di vista tecnico il Gran premio catalano è sempre piuttosto critico per quanto riguarda la gestione del grip, un fattore importante specialmente in gara. Proprio per questo le attenzioni di tutta la squadra dell'Aprilia Racing Team Gresini saranno focalizzate sulla preparazione della domenica, a livello di passo e costanza.

"I nostri weekend sono sempre piuttosto impegnativi, perchè lavoriamo tanto cercando di provare soluzioni diverse. Questo ci porta ad essere un po' altalenanti ma fa parte del gioco, ora l'obiettivo è quello di migliorare giorno dopo giorno. Ho il supporto della squadra e di Aprilia Racing e so che tutti stanno dando il massimo per arrivare al livello che sappiamo di poter valere" il commento di Andrea Iannone.

SPORTAL.IT | 12-06-2019 14:57