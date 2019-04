Iannone: "Non voglio fare tutto in fretta"

La MotoGp 2019 sbarca in Europa e Aprilia torna a schierare tre moto, come già accaduto nella gara inaugurale in Qatar. Bradley Smith e il test team si affiancheranno alla struttura ufficiale Aprilia Racing Team Gresini che schiera i piloti titolari Espargaró e Iannone.

"Torniamo in Europa ma per me è comunque tutto nuovo con Aprilia, il nostro approccio rimane invariato – ha detto l'abruzzese -. Impariamo qualcosa ogni volta che scendiamo in pista, non voglio commettere l'errore di voler fare tutto troppo in fretta ma continuare a crescere passo dopo passo. Ho abbracciato questa sfida e ho le motivazioni giuste per portarla avanti".

SPORTAL.IT | 30-04-2019 12:12