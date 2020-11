Iannone, Rivola: "Perplesso ma guardiamo avanti"

L’amministratore delegato dell’Aprilia Massimo Rivola ha commentato così la sentenza su Andrea Iannone, condannato a 4 anni. “Molti elementi di questa decisione però destano perplessità, anche dal lato prettamente scientifico. Non siamo pentiti di essere rimasti vicini ad Andrea e, anzi, gli siamo vicini anche in questo momento. Questa vicenda, con i suoi tempi così lunghi, ha danneggiato pesantemente Aprilia Racing e le nostre strategie per questa e le prossime stagioni”.

Ora la casa di Noale deve voltare pagina: “Ora però dobbiamo guardare avanti e abbiamo il dovere di trovare velocemente una soluzione di alto livello. Una scelta che sposi il progetto iniziato con Andrea e che ci permetta di continuare la nostra crescita, che c’è ed è evidente”.

OMNISPORT | 10-11-2020 21:08