Iannone: "Sarà una bella sfida"

La stagione 2019 di Aprilia Racing si apre all'insegna delle novità. Sia a livello tecnico sia per quanto riguarda l'organico del reparto corse italiano che, dopo una profonda riorganizzazione invernale, rinnova la sua sfida nel Motomondiale 2019. E anche a livello di piloti, con l'arrivo di Andrea Iannone.

"Ci aspetta una bella sfida – dice l'abruzzese -. L'abbinamento Aprilia-pilota italiano crea sempre una certa aspettativa, sta a noi trasformarla in pressione positiva. Ho affrontato la preparazione al 2019 con calma, in questo sport il lavoro di gruppo è fondamentale e non bisogna farsi prendere dalla fretta. Siamo cresciuti ad ogni uscita, onestamente sono rimasto sorpreso dalla velocità con cui i ragazzi di Aprilia hanno modificato il progetto sulla base delle mie richieste tra Jerez e Sepang. Dobbiamo continuare così, migliorando passo dopo passo. Il feeling giusto c'è".

SPORTAL.IT | 22-02-2019 16:10