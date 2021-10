Iannone: "Senza Rossi la MotoGp non sarà più la stessa"

30-10-2021 12:27

L’ex centauro di Ducati e Aprilia Andrea Iannone ha reso merito a Valentino Rossi in un’intervista al Corriere della Sera: “Senza Vale la MotoGP non sarà mai più la stessa, nessuno cancellerà la sua storia leggendaria, è scritta sulle pietre. Ha ispirato tutta la nostra generazione, era il nostro eroe, sognavamo di diventare tutti come lui”.

La vittoria iridata di Fabio Quartararo: “Si è meritato il titolo perché non aveva la moto migliore. Bagnaia è stato bravo, ma la Ducati è la moto migliore. Marquez? È sempre il solito Marc, un campione. Ma è soltanto diventato più prudente dopo aver rischiato di chiudere la carriera”.

